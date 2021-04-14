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Казалось бы, такое можно увидеть только в кино: ФБР пытается защитить сотни компьютеров от хакерской атаки под названием Hafnium, взламывая их при помощи хакерских инструментов. Взлом, который затронул десятки тысяч клиентов Microsoft Exchange Server по всему миру и заставил отреагировать даже Белый дом, оставил ряд бэкдоров. Через них хакеры могли снова проникать в эти системы. Этим воспользовалось ФБР, задействуя бэкдоры для их же удаления. Операция была названа успешной.

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«ФБР выполнило удаление, отправив серверу команду через веб-оболочку, которая должна была заставить сервер удалить только веб-оболочку (идентифицируемую по его уникальному пути к файлу)», поясняет Министерство юстиции США.

Владельцы этих серверов Microsoft Exchange могут ещё даже не знать об этой процедуре. Министерство юстиции заявляет, что это была попытка помочь. Всё это делается с одобрения суда штата Техас.

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Теперь остаётся наблюдать за тем, станет ли это прецедентом для будущих ответов на такие хакерские атаки, как Hafnium. Microsoft крайне медленно реагировала на новость о наличии уязвимости. Интересно, сколько клиентов будут рассержены и сколько благодарны за вмешательство ФБР. Зачастую критически важная, но относящаяся к местным органам инфраструктура имеет вопиющие дыры в системах безопасности. В частности, из-за этого недавно в США были проведены две атаки на местные источники питьевой воды.

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ФБР заявляет, что тысячи систем были обновлены их владельцами до того, как оно начало дистанционную операцию по удалению бэкдора Hafnium. Были устранены только «оставшиеся веб-оболочки хакерской группы, которые могли быть использованы для поддержания и расширения постоянного несанкционированного доступа».

«Сегодняшнее санкционированное судом удаление вредоносных веб-оболочек демонстрирует стремление Департамента пресечь хакерскую деятельность с использованием всех юридических инструментов, а не только судебного преследования», говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона К. Демерса из Управления национальной безопасности Министерства юстиции.

Вчера были выпущены вторничные патчи. Обновления безопасности Microsoft за апрель 2021 года включают в себя новые средства защиты от уязвимостей Exchange Server.