Сведениями об этом поделился Марк Гурман из издания Bloomberg

Не первый год существуют слухи относительно устройства для умного дома от американской компании Apple, которое должно стать конкурентом моделей Google Nest Hub Mini и Amazon Echo Show. Его называли «HomePod с экраном», но до сих пор информации об этом гаджете было мало. Теперь Марк Гурман из информационного агентства Bloomberg предоставил дополнительные сведения.

Согласно его данным, умный хаб получит квадратный экран с диагональю 7 дюймов и новую операционную систему на основе Apple tvOS. В ней будут предлагаться сетки иконок, виджетов и приложений, что напоминает системы iOS и watchOS. Устройство будет поддерживать искусственный интеллект Siri, в нём будут доступны видеочат и домофон, а также взаимодействие с другими устройствами экосистемы Apple Home. Будет предложена автоматическая персонализация интерфейса с изменением размера шрифта и иконок в зависимости от пользователя.

Изображение: Дэн Зайферт / The Verge

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За счёт этого устройства Apple собирается укрепить позиции на рынке умного дома, где прежде компания работала в основном за счёт аксессуаров сторонних производителей. Теперь Apple чувствует себя более уверенно, поскольку в сентябре состоится релиз улучшенного ассистента Siri. Поначалу это устройство ожидалось весной 2025 года, но в итоге компания приняла решение перенести его к моменту запуска iOS 27 и Siri AI.

Также американский производитель планирует представить камеру видеонаблюдения в качестве конкурента Amazon Ring, новую модель Apple TV и новый HomePod mini. Наконец, ожидается выпуск роботизированной руки с экраном.

По словам Гурмана, релиз ещё могут перенести, но он должен состояться не позже периода с октября до начала 2027 года.