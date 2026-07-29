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Apple может представить HomePad с дисплеем в октябре 2026 года
Сведениями об этом поделился Марк Гурман из издания Bloomberg
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Не первый год существуют слухи относительно устройства для умного дома от американской компании Apple, которое должно стать конкурентом моделей Google Nest Hub Mini и Amazon Echo Show. Его называли «HomePod с экраном», но до сих пор информации об этом гаджете было мало. Теперь Марк Гурман из информационного агентства Bloomberg предоставил дополнительные сведения.

Согласно его данным, умный хаб получит квадратный экран с диагональю 7 дюймов и новую операционную систему на основе Apple tvOS. В ней будут предлагаться сетки иконок, виджетов и приложений, что напоминает системы iOS и watchOS. Устройство будет поддерживать искусственный интеллект Siri, в нём будут доступны видеочат и домофон, а также взаимодействие с другими устройствами экосистемы Apple Home. Будет предложена автоматическая персонализация интерфейса с изменением размера шрифта и иконок в зависимости от пользователя.

Изображение: Дэн Зайферт / The Verge

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За счёт этого устройства Apple собирается укрепить позиции на рынке умного дома, где прежде компания работала в основном за счёт аксессуаров сторонних производителей. Теперь Apple чувствует себя более уверенно, поскольку в сентябре состоится релиз улучшенного ассистента Siri. Поначалу это устройство ожидалось весной 2025 года, но в итоге компания приняла решение перенести его к моменту запуска iOS 27 и Siri AI.

Также американский производитель планирует представить камеру видеонаблюдения в качестве конкурента Amazon Ring, новую модель Apple TV и новый HomePod mini. Наконец, ожидается выпуск роботизированной руки с экраном.

По словам Гурмана, релиз ещё могут перенести, но он должен состояться не позже периода с октября до начала 2027 года.

#сша #apple #homepad
Источник: theverge.com
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