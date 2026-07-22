В них компания перешла на процессоры Snapdragon и подняла цены от $30 до $50

Помимо складных смартфонов, в рамках мероприятия 22 июля южнокорейский производитель Samsung представил уже девятое поколение своих смарт-часов. Модели Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 не получили радикальных изменений во внешнем виде, поскольку значительное обновление дизайна состоялось годом ранее. Часы продолжают оставаться квадратными со скруглёнными углами, но приносят новые ремешки, такие как продающиеся отдельно Marine, PeakForm и Trail.

Изображение: 9to5google.com

Отдельно можно отметить переход на процессор Snapdragon Wear Elite вместо собственного чипа Samsung Exynos. В результате их скорость и продолжительность работы могут вырасти.

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Watch Ultra 2 обладают экраном с диагональю 1,52 дюйма и яркостью 5000 нит. Ёмкость аккумулятора составляет 800 мАч у Ultra 2, 390 мАч и 445 мАч у Watch 9 размером 40 мм и 44 мм соответственно.

Изображение: 9to5google.com

Не стараясь гнаться за количеством датчиков, Samsung стремится углубить использование уже имеющихся. Для этого предлагается функция «Жизненно важные показатели» (Vitals), объединяющая собранные за ночь данные, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температура кожи. Другая опция называется «Ежедневная кардионагрузка»; она пытается оценить рекомендуемые периоды отдыха и восстановления. Имеются также индекс физической активности, оценка здоровья сердца и режим «Здоровье слуха», который анализирует уровень окружающего звука.

Изображение: 9to5google.com

Galaxy Watch Ultra 2 имеют ряд эксклюзивных возможностей. В частности, это Trail Run для отслеживания таких элементов, как высота и влияние рельефа местности. Другим эксклюзивом является функциональность Nutrition Alert, которая дополняет функцию Sweat Loss и даёт рекомендации по восстановлению уровня гидратации после бега. Эти часы выдержат погружение в воду на глубину 40 м. Samsung планирует представить улучшенное приложение для дайвинга до конца года.

Изображение: 9to5google.com

Цены на все три модели выросли. Galaxy Watch 9 стоят 28 999 руб за 40-миллиметровую модель с Bluetooth и 30 999 руб с LTE. Galaxy Watch Ultra 2 стоят 49 999 руб. Продажи в магазинах начнутся 7 августа.