По его мнению, «пузырь ИИ» будет сохраняться не менее чем до 2040 года

В свете недавнего падения стоимости акций TSMC председатель совета директоров компании ADATA Чен Ли-бай поделился своим мнением относительно «пузыря ИИ». Он считает, что подобные разговоры следует отложить как минимум до 2040 года.

ADATA сама является производителем памяти, и компания обладает глубоким знанием ситуации в отрасли. По мнению её руководителя, нынешний цикл развития искусственного интеллекта находится лишь в начале пути. Он считает, что сейчас спрос на вычисления для ИИ растёт как никогда раньше. Это тянет за собой рост энергетической инфраструктуры, памяти, хранилищ и других компонентов.

Изображение: SK Hynix

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Ли-бай полагает, что в следующие 10 лет самыми дефицитными мировыми ресурсами станут электроэнергия и память. Некоторые возлагают надежды на увеличение объёмов производства памяти DRAM/NAND компаниями Samsung, SK Hynix и Micron, но в ADATA полагают, что они планируют осторожно расширять производственные мощности. Большинство проектов запланировано на период с 2028 по 2035 год.

Чуть раньше председатель совета директоров ADATA предупреждал о скором повышении цен на DRAM на 30% и на NAND на 40% к третьему кварталу 2026 года. Другие эксперты говорят о росте цен более чем на 50%, поскольку ситуация с масштабом дефицита остаётся неясной.