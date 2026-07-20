Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Глава компании ADATA: дефицит памяти продлится ещё не меньше 10 лет
По его мнению, «пузырь ИИ» будет сохраняться не менее чем до 2040 года
реклама

В свете недавнего падения стоимости акций TSMC председатель совета директоров компании ADATA Чен Ли-бай поделился своим мнением относительно «пузыря ИИ». Он считает, что подобные разговоры следует отложить как минимум до 2040 года.

ADATA сама является производителем памяти, и компания обладает глубоким знанием ситуации в отрасли. По мнению её руководителя, нынешний цикл развития искусственного интеллекта находится лишь в начале пути. Он считает, что сейчас спрос на вычисления для ИИ растёт как никогда раньше. Это тянет за собой рост энергетической инфраструктуры, памяти, хранилищ и других компонентов.

Изображение: SK Hynix

реклама

Ли-бай полагает, что в следующие 10 лет самыми дефицитными мировыми ресурсами станут электроэнергия и память. Некоторые возлагают надежды на увеличение объёмов производства памяти DRAM/NAND компаниями Samsung, SK Hynix и Micron, но в ADATA полагают, что они планируют осторожно расширять производственные мощности. Большинство проектов запланировано на период с 2028 по 2035 год.

Чуть раньше председатель совета директоров ADATA предупреждал о скором повышении цен на DRAM на 30% и на NAND на 40% к третьему кварталу 2026 года. Другие эксперты говорят о росте цен более чем на 50%, поскольку ситуация с масштабом дефицита остаётся неясной.

#искусственный интеллект #оперативная память #память #adata #дефицит памяти
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
Разработчикам предложили уместить игру на 3,5-дюймовую дискету за призовой фонд в $750
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
PlayStation использует ботов для защиты решения отказаться от физических дисков
Застывший металл или песок: загадочные дюны Марса поразили ученых
В США доля продаж автомобилей с механическими трансмиссиями опустилась ниже 1%
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
NVIDIA отложила выход RTX 50 SUPER из-за слишком дорогой памяти
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
В США массово отменяются проекты по разработке и производству электрокаров
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter