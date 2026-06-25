Навыки программирования не потребуются, достаточно описать необходимый результат своими словами

Подразделение Yandex B2B Tech сообщило о публичной доступности сервиса разработки приложений и сайтов текстовыми запросами под названием Vibecraft. Желающие получат возможность изготавливать прототипы продуктов вроде игр, интернет-магазинов, сайтов, CRM-систем.

Открыв чат с искусственным интеллектом, пользователь описывает задачу, говорит, под какую аудиторию необходимо создать продукт, какова будет его функциональность и сценарии применения. Vibecraft создаёт версию сайта или приложения с базой данных, личным кабинетом, формой загрузки файлов и каталогом. Полученный результат при желании можно будет публиковать на своих доменах во всемирной паутине.

Изображение: Yandex / Vibecraft

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Прежде чем сделать Vibecraft общедоступным, его возможности проверили на более чем тысяче проектов. Больше половины из них относится к созданию прикладных сервисов, включая инструменты аналитики, калькуляторы, панели управления и CRM-системы. Результаты можно получить уже через 5-10 минут после введения запроса.

Была приведена статистика, согласно которой рынок no-code и low-code в стране показывает ежегодный рост на 40%, и к 2028 году его объём может составлять 30 млрд руб. При этом доля малого бизнеса без собственных сайтов составляет в России 36%. Причиной является ограниченный бюджет, нехватка времени на создание и отсутствие технических навыков. Последнюю проблему сервис Vibecraft и призван устранить.