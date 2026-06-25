Подразделение Yandex B2B Tech сообщило о публичной доступности сервиса разработки приложений и сайтов текстовыми запросами под названием Vibecraft. Желающие получат возможность изготавливать прототипы продуктов вроде игр, интернет-магазинов, сайтов, CRM-систем.
Открыв чат с искусственным интеллектом, пользователь описывает задачу, говорит, под какую аудиторию необходимо создать продукт, какова будет его функциональность и сценарии применения. Vibecraft создаёт версию сайта или приложения с базой данных, личным кабинетом, формой загрузки файлов и каталогом. Полученный результат при желании можно будет публиковать на своих доменах во всемирной паутине.
Прежде чем сделать Vibecraft общедоступным, его возможности проверили на более чем тысяче проектов. Больше половины из них относится к созданию прикладных сервисов, включая инструменты аналитики, калькуляторы, панели управления и CRM-системы. Результаты можно получить уже через 5-10 минут после введения запроса.
Была приведена статистика, согласно которой рынок no-code и low-code в стране показывает ежегодный рост на 40%, и к 2028 году его объём может составлять 30 млрд руб. При этом доля малого бизнеса без собственных сайтов составляет в России 36%. Причиной является ограниченный бюджет, нехватка времени на создание и отсутствие технических навыков. Последнюю проблему сервис Vibecraft и призван устранить.