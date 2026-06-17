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Samsung может заняться производством чипов для AMD, Google и Nvidia
Полная загруженность мощностей TSMC заставляет крупных разработчиков чипов обращаться к Samsung Foundry
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TSMC продолжает оставаться лидером по проценту выпуска годных чипов по техпроцессу 2 нм и 3 нм. Именно это приводит к тому, что заказчики бронируют её производственные мощности на месяцы вперёд, что даёт шансы конкурентам.

Издание Nikkei Asia сообщает, что такие крупные компании, как AMD, BYD, Google, Tesla и Nvidia, начинают всё чаще прибегать к услугам Samsung Foundry для выпуска создаваемых ими чипов. Южнокорейский производитель является одним из немногих в мире, кому доступен техпроцесс 5 нм и более передовые.

Изображение: Samsung

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Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD идёт на переговоры с Samsung относительно следующего поколения чипов для систем автономного вождения. Google намеревается воспользоваться услугами южнокорейского производителя при выпуске следующего поколения процессоров Axion, релиз которых ожидается в 2028 году.

Поддерживаемая NVIDIA компания Groq занимается разработкой процессоров для обработки естественного языка, и она уже пользуется предприятиями Samsung. Здесь же могут быть произведены её чипы следующего поколения.

Использование нескольких производителей заставляет увеличивать затраты на исследование и разработку чипов, увеличивается также их сложность проектирования. В результате подобный подход могут позволить себе только наиболее состоятельные компании, к числу которых относятся все вышеперечисленные.

#amd #nvidia #samsung #google #tsmc
Источник: sammobile.com
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