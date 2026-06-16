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Незаконные раскопки позволили найти в Риме императорскую виллу с мозаиками
Операция по устранению ущерба от незаконных раскопок привела к большому открытию археологов
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В западной части Рима археологи нашли римскую императорскую виллу с мозаичными полами, расписными стенами и статуэткой из белого мрамора. Последняя может изображать бога полей, лесов и земледелия Сильвана. Скульптура высотой 80 см показывает бородатого взрослого мужчину в короткой тунике.

Изображение: Министерство культуры Италии

Находка была сделана в сельскохозяйственном имении Кастель-ди-Гуидо к западу от столицы Италии. Раскопки проводили археологи Управления по культуре Рима при Министерстве культуры Италии. Они поспешили на это место с целью устранения ущерба от проводившихся здесь незаконных раскопок, о которых полиция Рима сообщила ещё 16 февраля.

Изображение: Особое управление Рима

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В процессе этих незаконных раскопок были разрушены древние сооружения, поэтому археологам пришлось заняться восстановлением древних стен и полов. По словам представителей властей, сделанные открытия показывают археологическое богатство столицы Италии даже за пределами её исторического центра.

Изображение: Особое управление Рима

В процессе работы нашли монументальный входной атриум, украшенные комнаты и другие помещения различного назначения. Вход на виллу находится рядом с центральным имплувием, бассейном для сбора дождевой воды. Пол вокруг него украшен мозаикой с геометрическими мотивами.

Изображение: Особое управление Рима

Сохранились свидетельства настенной живописи. Предположительно, стены могли быть украшены жёлтыми и синими панелями с человеческими фигурами и растительными узорами. В трёх из четырёх найденных комнат нашли части мозаичных полов. В одной из комнат мозаика была чёрно-белая с разделением на девять квадратных панелей с геометрическими узорами. В другой комнате найдены чёрные восьмиугольники на белом фоне, а ещё в одной чёрные прямоугольники с вогнутыми и выпуклыми сторонами.

Изображение: Особое управление Рима

Находки показывают, что, привычно для римских вилл, здесь элитная жизнь сочеталась с сельскохозяйственным производством. Предварительная датировка говорит о постройке и украшении виллы в первой половине I века н. э. Подтвердить или опровергнуть эту дату может дальнейшее изучение материалов вроде керамики и фрагментов мрамора.

#история #археология #италия #раскопки #рим
Источник: arkeonews.net
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