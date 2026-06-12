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Археологи нашли в Ираке разрушенный войной город Кабра возрастом 4000 лет
Раскопки позволили обнаружить Помпеи Месопотамии
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Раскопки специалистов из Университета Центральной Флориды (UCF) в северном Ираке позволили сделать находку, которую назвали Помпеями из Месопотамии. Речь идёт о городе возрастом около 4000 лет, в котором обнаружены архивы из дворцов, человеческие останки, сгоревшие здания и свидетельства ведения осады. Всё это может рассказать о последних днях древней Кабры.

Изображение: Курдско-Кабурстанский проект

Открытие было сделано в Курдистанском регионе Ирака, недалеко от Эрбиля, давая новые сведения о жизни и конфликтах среднего бронзового века. Курдский Кабустан может оказаться древним городом Кабра, который представлял собой политически важный центр и известен по текстам древневавилонского периода.

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В Нижнем Восточном дворце извлекли 20 клинописных табличек и свыше 100 печатей. Большинство текстов представляет собой административные записи о товарах, рабочей силе и деятельности дворца. Некоторые таблички написаны с разницей в несколько дней. Некоторые из этих записей могут совпадать с событиями, которые описаны на Победной стеле Дадуши. Это наиболее важный связанный с завоеванием Кабры древний источник.

Изображение: Курдско-Кабурстанский проект

Внутри разрушенных дворцов нашли останки 17 человек, а также плотные керамические обломки и следы разрушенных зданий. То, что люди остались лежать прямо там, где погибли, может означать, что это произошло во время осады города, который завоевал Шамши-Адад I.

Для анализа масштаба города специалисты выполнили магнитометрическое обследование на территории более 80 гектаров. Благодаря этому удалось выявить стену с бастионами. Укрепления напоминают изображённые на Победной стеле Дадуши.

Изображение: Курдско-Кабурстанский проект

Город Кабра находился в стратегически важном месте на Эрбильской равнине, имея торговые, сельскохозяйственные и политические связи с северными державами Месопотамии. Открытие показывает, что не только южные города, включая Урук, Ур и Вавилон, имели статус значимых в те времена. Города на севере также могли быть большими и укреплёнными, представляя собой административно активные и политически значимые населённые пункты.

В планах археологов значатся лабораторные исследования, в том числе и изотопный анализ, и анализ ДНК 17 человек. Это должно помочь определить их происхождение и степень родства.

#история #археология #раскопки #ирак
Источник: arkeonews.net
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