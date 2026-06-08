Находка была сделана в регионе Эстремадура в ходе состоявшегося в мае исследования в рамках проекта LAGARIS

Испанские археологи в Кабесабеллосе, в регионе Эстремадура, нашли 37 высеченных в скале прессов. Их полное предназначение определить пока не удалось. Подобные находки обычно связывают с виноделием, но есть вероятность, что прессы могли применяться и в других сферах сельскохозяйственной деятельности или в металлургии.

Изображение: JP Recio Cuesta – El Periódico

Поиски состоялись 18-22 мая в рамках проекта LAGARIS. Этот проект посвящён изучению и переосмыслению высеченных в скале прессов. Данная местность входит в число самых важных из открытых высеченных в скале прессов на западе Пиренейского полуострова.

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Подобные прессы обычно являются платформами, бассейнами, каналами или резервуарами для сбора. Обычно их считают частью процесса виноделия, тем более что камень был более прочным, долговечным и легче очищался, чем конструкции из дерева.

Изображение: JP Recio Cuesta – El Periódico

Специалисты собрали образцы с поверхности прессов, надеясь найти винную кислоту. Если она будет найдена, это подтвердит версию о виноделии. Если же такая находка не будет сделана, альтернативные версии станут более вероятными. Также команда специалистов намеревается проверить микроскопический износ прессов при помощи высокоточных силиконовых форм.

Каждый пресс обнаружили при помощи высокоточного GPS, после чего зафиксировали их размеры, форму и связь с близлежащими объектами вроде склонов и троп. Вся полученная информация будет включена в цифровую платформу WebGIS, чтобы можно было изучать прессы в качестве части ландшафта, а не в виде изолированных объектов.