Замедление экономики приводит к падению спроса на персонал

Издание РБК в понедельник сообщило, что по итогам первого квартала 2026 года спрос на рабочие руки в российской экономике оказался самым низким с начала 2024 года. Падение затрагивает почти все сектора экономики, что показывает статистика портала по поиску работы HeadHunter. За год количество доступных вакансий уменьшилось на 30%, тогда как число желающих занять вакансии увеличилось на 40%.

Всё это происходит на фоне того, что статистика Росстата демонстрирует безработицу на уровне 2,2% по состоянию на апрель. Этот показатель близок к историческим минимумам. Другая статистика говорит, что в первом квартале зарплаты выросли на 8,7%.

Изображение: ChatGPT

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Центробанк сообщает, что во втором квартале 2026 года компании планируют нанять минимальное число сотрудников со времён пандемии коронавируса. При этом сокращать уже имеющихся работников представители бизнеса также не торопятся. Причина в том, что, если положение дел улучшится и штат придётся расширять, поиск и обучение новых сотрудников могут оказаться дороже, чем сохранение уже имеющихся.