В первую очередь пострадали клиенты из двух крупнейших городов страны

Издание РБК сообщает о сбое в работе онлайн-банка и приложения ВТБ, который наблюдался в первой половине понедельника, 8 июня. Статистика сервиса наблюдения за подобными сбоями Downdetector говорит, что только за один час их было замечено свыше 3400. Жалобы приходили из 21 города России. 5% жалоб пришлось на пользователей из Санкт-Петербурга, 4% случаев наблюдалось в столице и области, тогда как на Ленинградскую и Самарскую области пришлось 3% сбоев.

Изображение: ChatGPT

Если же посмотреть на показатели сервиса «Сбой.рф», здесь сообщений было 2081, из них 32% из Москвы и 15% от пользователей из Петербурга.

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За последнее время неполадки такого рода в работе банков наблюдаются не впервые. Банк России в начале мая рассказал о сбоях в работе системы обмена платёжной информацией. С её помощью банки взаимодействуют друг с другом и ведут расчёты. Ещё раньше, в середине апреля, наблюдались неполадки в работе приложения Т-Банка на устройствах Apple. Тогда представители банка сообщили, что неполадки были не на стороне банка.