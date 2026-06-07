В магазине Steam культовая игра получила очень положительные отзывы за счёт воссоздания атмосферы оригинала

5 июня состоялся релиз ремейка видеоигры Gothic I, и в первые 48 часов после этого максимальное число одновременно играющих в магазине Steam превысило 63000 человек. Количество обзоров перевалило за 5000, и большинство из них оказались очень положительными, в результате чего рейтинг этой РПГ составил 81%.

Изображение: Alkimia Interactive

В первую очередь геймеры хвалят сохранение атмосферы оригинальной игры и выражают надежду, что следующие части также будут переработаны, причём в том же высоком качестве. Среди недостатков игроки отмечают графику и техническую оптимизацию. Что касается чисто игрового процесса, не всем понравилась слишком трудная процедура вскрытия замков. По мнению некоторых игроков, в этот навык нужно вложить слишком много очков, чтобы можно было пользоваться им более комфортно.

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Игра была представлена как на персональных компьютерах, так и на игровых консолях PlayStation и Xbox последнего поколения. В российском сегменте магазина Steam её стоимость равна 2700 руб.