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Игра 007 First Light превзошла ожидания разработчиков и разошлась в количестве более 3 млн копий
IO Interactive называет её более чем успешной с финансовой точки зрения
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Недавно сообщалось, что выпущенная на минувшей неделе видеоигра 007 First Light по состоянию на 5 июня разошлась в количестве 2,7 млн экземпляров. Затем в интервью игровому порталу IGN глава студии IO Interactive Хакан Абрак, который по совместительству является гендиректором компании, рассказал о достижении отметки продаж в 3 млн экземпляров. Это означает, что продажи превзошли ожидания её создателей, хотя каковы были эти ожидания, публично никогда не сообщалось.

Также Абрак опроверг появлявшуюся ранее информацию, что разработка этой игры обошлась студии в $200 млн. По его словам, участники команды разработчиков получают внушительные денежные вознаграждения. Некоторые из этих вознаграждений ещё только могут быть выплачены в будущем, а кроме того, не стоит забывать о расходах на рекламу и других тратах. Хотя 007 First Light является самой дорогой игрой в истории IO Interactive, до суммы в $200 млн она не дотягивает.

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У главы компании нет никаких сомнений в том, что 007 First Light принесёт прибыль, поскольку она уже превзошла прогнозы за первую неделю продаж.

Зашёл разговор и о будущем этой игровой франшизы и о том, как на это будущее может повлиять тот факт, что долей в правах владеет Amazon. Отношения двух компаний были названы отличными, а заявление о планах дальнейшего сотрудничества было обещано представить позднее.

#игры #видеоигры #io interactive #007 first light
Источник: dtf.ru
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