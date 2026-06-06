Американского производителя обвиняют в монопольных действиях и продвижении собственного браузера Edge

Некоторое время назад был создан Альянс выбора браузеров (BCA), целью которого является обеспечение конкуренции на рынке веб-браузеров. Этот альянс обвиняет компанию Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем. В очередной раз говорится о том, что Microsoft всеми правдами и неправдами заставляет обладателей компьютеров на Windows пользоваться своим браузером Edge.

Пару лет назад обращение в Европейскую комиссию призывало обратить внимание на «теневые схемы» Microsoft, ограничивающие выбор потребителей. Теперь коалиция разработчиков браузеров призвала американскую компанию полностью поменять свой подход к рынку браузеров. Генеральному директору Сатье Наделле было направлено письмо, где говорится, что компания пользуется монополией Windows и офисных приложений, чтобы подталкивать пользователей к работе с Edge.

Изображение: techspot.com

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Microsoft обвиняют в применении скидок, которые мешают установке сторонних браузеров на устройства под управлением Windows. Другим обвинением является невозможность полного удаления браузера Edge и его восстановление в системных обновлениях. Наконец, говорится о навязчивых всплывающих окнах и рекламе при попытке установить сторонние браузеры. Критики удостоилась глубокая интеграция Edge с Teams, Outlook, Windows Search и другими ключевыми функциями операционной системы. Недовольны представители коалиции и отсутствием возможности «переключения в один клик» для полной замены Edge альтернативным браузером.

По мнению авторов письма, действия Microsoft мешают инновациям на рынке браузеров. От компании требуют разрешить предварительную установку сторонних браузеров.