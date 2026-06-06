Разработчики из IO Interactive поделились планами её поддержки в течение года

Игровая студия IO Interactive в очередной раз поделилась статистическими данными относительно реализации недавно выпущенной видеоигры 007 First Light. Если за первые сутки с начала продаж её приобрели 1,5 млн раз, то за неделю это количество достигло уровня 2,7 млн проданных копий. Помимо этой статистики, на мероприятии Summer Game Fest показали видео с описанием сюжетной миссии, где злодея играет Ленни Кравиц. Эта миссия должна войти в состав игры до конца 2026 года.

Изображение: IO Interactive

Также в первый год с момента релиза в игру добавят гаджет, фоторежим, «Новую игру+», трассировку пути и различные испытания, некоторые из которых будут на автомобилях. Обладатели консоли последнего поколения Switch 2 от Nintendo не останутся обделёнными, поскольку в конце лета 007 First Light появится и на ней.