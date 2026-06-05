Исследование компании «Магнит» рассказало, что 4% профессий можно автоматизировать более чем на 75%

Компания «Магнит» совместно с МФТИ и РЭШ провела исследование и выяснила, что почти каждый третий работник в настоящее время применяет возможности искусственного интеллекта как минимум в каждой четвёртой выполняемой задаче. Многих работающих может порадовать тот факт, что автоматизировать более чем на три четверти возможно лишь 4% профессий.

Очевидно, что в первую очередь искусственный интеллект применяется в IT, при работе с текстами и написании программного кода. Его могут использовать разработчики программного обеспечения, офисные сотрудники, аналитики. При этом скорость распространения искусственного интеллекта внутри близких сфер деятельности отличается в зависимости от специфики.

Изображение: ChatGPT

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По мнению авторов отчёта, универсальные чат-боты не годятся для серьёзной трансформации рынка труда. Будущее они видят за специализированными моделями. Например, в маркетинге и дизайне это могут быть инструменты Midjourney, Runway, а для разработки программного обеспечения интеграция с GitHub Copilot.

Влияние искусственного интеллекта в исследовании разделили на полную замену человека при выполнении рутинных задач и на расширение возможностей специалистов.