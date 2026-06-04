Генеральный директор облачного провайдера Cloudflare Мэтью Принс несколько месяцев назад дал прогноз, согласно которому в 2027 году ботов в интернете станет больше, чем людей. Теперь это произошло, с опережением графика. Об этом говорит статистика самой Cloudflare.
Публикация в социальной сети X говорит, что совокупный трафик ботов и агентного ИИ впервые опередил трафик всех живых пользователей интернета. Желающие проверить это утверждение получили ссылки на показатели Cloudflare Radar.
Сервис Cloudflare Radar занимается анализом структуры трафика значительной части интернета, поскольку компания контролирует примерно 20% всех существующих сайтов. Это даёт достаточно точную картину того, кто именно ежесекундно обращается к серверам. Пока автоматизированный трафик превосходит живой относительно ненамного, но тенденция к его увеличению никуда не делась.
В своём прогнозе Принс говорил, что пока обычный пользователь в поиске ответов на вопросы или при совершении покупок открывает пять сайтов, ИИ-агент успевает посетить тысячи страниц, отвечая на один запрос или выполняя задачи для кого-то другого. Пока волна генеративного ИИ не захлестнула интернет, на долю ботов приходилось примерно 20% трафика.
На ведущих ролях в этих показателях был поисковый робот Google. Меньшая доля приходилась на мошеннический трафик и боты с сомнительными целями. Агентный ИИ обращается одновременно к большому числу конечных точек, причём может сделать это от имени живых пользователей, которые большую часть загружаемых страниц сами никогда не увидят.