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Количество ботов в интернете превзошло количество людей раньше прогнозируемого срока
Генеральный директор Cloudflare ждал этого события лишь в 2027 году
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Генеральный директор облачного провайдера Cloudflare Мэтью Принс несколько месяцев назад дал прогноз, согласно которому в 2027 году ботов в интернете станет больше, чем людей. Теперь это произошло, с опережением графика. Об этом говорит статистика самой Cloudflare.

Публикация в социальной сети X говорит, что совокупный трафик ботов и агентного ИИ впервые опередил трафик всех живых пользователей интернета. Желающие проверить это утверждение получили ссылки на показатели Cloudflare Radar.

Изображение: Gemini

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Сервис Cloudflare Radar занимается анализом структуры трафика значительной части интернета, поскольку компания контролирует примерно 20% всех существующих сайтов. Это даёт достаточно точную картину того, кто именно ежесекундно обращается к серверам. Пока автоматизированный трафик превосходит живой относительно ненамного, но тенденция к его увеличению никуда не делась.

В своём прогнозе Принс говорил, что пока обычный пользователь в поиске ответов на вопросы или при совершении покупок открывает пять сайтов, ИИ-агент успевает посетить тысячи страниц, отвечая на один запрос или выполняя задачи для кого-то другого. Пока волна генеративного ИИ не захлестнула интернет, на долю ботов приходилось примерно 20% трафика.

Изображение: Cloudflare Radar

На ведущих ролях в этих показателях был поисковый робот Google. Меньшая доля приходилась на мошеннический трафик и боты с сомнительными целями. Агентный ИИ обращается одновременно к большому числу конечных точек, причём может сделать это от имени живых пользователей, которые большую часть загружаемых страниц сами никогда не увидят.

#интернет #боты #трафик #cloudflare
Источник: piunikaweb.com
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