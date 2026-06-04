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Археологи нашли в швейцарском кантоне Золотурн римский мост возрастом 1700 лет
Перед реконструкцией железнодорожного моста в Швейцарии под рекой Ааре нашли древний мост
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Археологи не один год подозревали в Швейцарии существование моста римской эпохи. Физическими находками эти подозрения прежде подтвердить не удалось, но недавно это изменилось.

Изображение: Археология кантона Золотурн / Роман Золлбергер

Перед реконструкцией железнодорожного моста SBB проводились археологические исследования, и водолазы Кантонального археологического управления Золотурна обнаружили вмурованные в русло реки недалеко от моста Венги деревянные сваи. Датировка древесины указывает на IV век н. э. Это поздний римский период, когда Золотурн (Салодурум) становился укреплённым поселением.

Изображение: Археология кантона Золотурн / Карлос Пинто

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Впервые археологи получили доказательства переправы в месте, где они всегда надеялись найти её. Линия свай имеет длину около 2 м в направлении течения. Эти элементы могли относиться к опоре моста или свайному фундаменту. Две деревянные сваи возвышаются около 1 м при диаметре 20 см.

Река Ааре в этом месте значительно сужается, что делает его наиболее подходящим местом для переправы. Древнее название этого населённого пункта может иметь значение «водные ворота». Поселение было основано около 20 года н. э., связывая наиболее важные центры римской Швейцарии. Мост принадлежал к римской дороге из Италии через перевал Большого Сен-Бернара к Рейну. Ранее были найдены остатки этой дороги.

Археология кантона Золотурн / Пьер Харб

В IV веке Салодурум превратился в укреплённый каструм, представляя собой оборонительную систему. Он обеспечивал безопасность передвижения по региону, который был связан с более обширными имперскими путями.

Найденные сваи останутся на своих местах, поскольку влага замедляет процесс гниения. Археологи собираются продолжить изучение местности, поскольку пока могла быть найдена лишь небольшая часть первоначальной конструкции моста.

#история #археология #раскопки #швейцария
Источник: arkeonews.net
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