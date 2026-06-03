Игра от издателя THQ Nordic позволит заняться развитием династии торговцев в Средневековье

Любители экономических игр скоро получат возможность потренировать свои навыки, поскольку к релизу готовится преемница игры Europa 1400: The Guild 2002 года выпуска. Новая игра называется The Guild - Europa 1410, и 16 июля она появится в раннем доступе в магазине Steam. В этой игре действие разворачивается в средневековом городе, где предстоит заняться развитием династии торговцев.

Изображение: THQ Nordic

Выбирать можно будет среди разных профессий, таких как портной, кузнец или алхимик. Если добиться в этих профессиях успеха, можно стать крупным магнатом. Будут в игре и другие способы заработка, в том числе преступные.

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Политика должна стать важной составной частью игры. Для достижения своих целей можно будет запугивать и шантажировать чиновников.