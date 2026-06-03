Урартская клинописная надпись высечена в скале в Нахчыванском регионе Азербайджана

Азербайджанские исследователи нашли высеченную на скале в Нахчыванском регионе надпись VIII века до н. э., которая содержит имена урартских царей Ишпуини и Менуа. Также она рассказывает о военных победах, завоёванных городах и боге Халди. Представители Национальной академии наук Азербайджана считают этот текст первым связанным с урартской культурой письменным образцом, найденным в Азербайджане.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

Впервые эту надпись зафиксировали ещё в 1980-х годах, но точное местоположение не было чётко задокументировано. 1 июня группа азербайджанских исследователей нашла нужное место в районе Иландага.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

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Местоположение позволяет изучать надпись наряду с рельефом местности, ближайшими археологическими находками, маршрутами передвижения и политической географией рассматриваемого периода. Надпись упоминает Ишпуини, сына Сардури I, и сына Ишпуини - Менуа. Эти два правителя принадлежали к начальному этапу Урартского царства. Во времена железного века это царство было одной из ведущих держав, которая частично располагалась на территории Анатолии, Кавказа и Ирана.

Ишпуини считается одним из важнейших правителей в ранней урартской истории. Его сын и преемник Менуа продолжил экспансию и строительство крепостей и ирригационных сооружений.

Изображение: Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана

Повторное обнаружение надписи позволяет пересмотреть прочтение при помощи современных методов документирования. Состояние стёртых надписей можно уточнить при помощи фотосъёмки высокого разрешения, 3D-съёмки, картографирования и ландшафтной съёмки. Специалистам предстоит детальное изучение с целью получения новых сведений относительно одной из наиболее сложных приграничных зон древнего Ближнего Востока.