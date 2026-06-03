Старейшая деревянная церковь в Польше преподносит новые сюрпризы

В польском городе Гданьск между улицами Гродзка и Сукеннича, в когда-то связанном со средневековой крепостью районе, нашли гранитный надгробный камень с вырезанным латинским крестом. Это очередная находка, связанная с одними из наиболее известных средневековых археологических раскопок Польши.

Изображение: Поморский Воеводский Реставратор Памятников

Археологи считают, что под камнем может находиться захоронение. Находка стала первой для этого сезона, в то время как годом ранее здесь нашли надгробный камень рыцаря и остатки деревянной церкви, которая может оказаться старейшей на территории Польши.

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Найденный средневековый надгробный камень стал седьмым на этом месте и третьим с украшением в виде креста. В Гданьске XIII века каменные надгробия стоили дорого и предназначались для людей высокого социального положения. Похороненный здесь человек мог занимать такое положение или быть представителем церкви.

Изображение: Поморский Воеводский Реставратор Памятников

В 1308 году Гданьск был захвачен тевтонскими рыцарями. Надгробный камень может относиться к более раннему герцогскому периоду города. Речь идёт о периоде формирования Гданьска, поэтому могила может рассказать о социальной иерархии раннего города.

Найденная в процессе прежних раскопок церковь датируется примерно 1140 годом и построена из дубовых балок. Исследователи считают, что это первая посвящённая Деве Марии церковь в Гданьске. Некоторые из них полагают, что это вообще старейшая деревянная церковь в Польше.

Изображение: Поморский Воеводский Реставратор Памятников

Вокруг церкви археологи нашли более 200 могил. Некоторые из них скрыты каменными плитами. В 2025 году здесь нашли известняковое надгробие с изображением держащего щит и меч рыцаря в кольчуге. Плита была сделана из готландского известняка, что также указывает на высокий статус захоронения. Под ней лежал полный скелет высокого по меркам тех времён мужчины. Нахождение новой плиты наводит на мысль, что речь идёт о привилегированной зоне захоронения, которая находится рядом с одним из наиболее ранних христианских памятников города.