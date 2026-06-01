Экономист Торстен Слёк: доказательств угрозы ИИ для занятости не существует
По его мнению, искусственный интеллект даже создаёт новые рабочие места
По мнению главного экономиста фирмы Apollo Global Management Торстена Слёка (Torsten Sløk), в настоящее время не существует доказательств того, что искусственный интеллект угрожает людям потерей рабочих мест. Это мнение противоречит тому, что технологические компании увольняют сотрудников десятками тысяч.

Экономист со ссылкой на статистику занятости говорит, что только в последнее время частные компании увеличили свой персонал без малого на 110 тысяч человек. Слёк говорит о росте занятости и уровня инфляции, упоминая парадокс Джевонса. Парадокс состоит в том, что более дешёвые технологии увеличивают спрос и создают новые рабочие места.

Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что его прогноз о потере рабочих мест по причине распространения ИИ не сбылся. Похожими взглядами поделились генеральный директор Box Аарон Леви, глава Dell Майкл Делл и генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Проблема заключается в том, что все они руководители крупнейших технологических компаний мира, и в их интересах скрывать увольнения, если они происходят.

Между тем, за первые месяцы 2026 года технологические компании избавились от 116000 человек, в 2025 году таких увольнений было около 124000. В одних случаях людей увольняют, поскольку ИИ научился делать их работу. В других освободившиеся после увольнений ресурсы направляют на развитие инфраструктуры ИИ.

Недавно был проведён опрос среди почти 1000 руководителей компаний, и 99% из них ждут сокращения численности персонала этих компаний в ближайшие два года.

#искусственный интеллект #бизнес #работа #увольнения #занятость #персонал
Источник: techspot.com
