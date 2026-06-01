По его мнению, искусственный интеллект даже создаёт новые рабочие места

По мнению главного экономиста фирмы Apollo Global Management Торстена Слёка (Torsten Sløk), в настоящее время не существует доказательств того, что искусственный интеллект угрожает людям потерей рабочих мест. Это мнение противоречит тому, что технологические компании увольняют сотрудников десятками тысяч.

Изображение: techspot.com

Экономист со ссылкой на статистику занятости говорит, что только в последнее время частные компании увеличили свой персонал без малого на 110 тысяч человек. Слёк говорит о росте занятости и уровня инфляции, упоминая парадокс Джевонса. Парадокс состоит в том, что более дешёвые технологии увеличивают спрос и создают новые рабочие места.

Изображение: Apollo Global Management

реклама

Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что его прогноз о потере рабочих мест по причине распространения ИИ не сбылся. Похожими взглядами поделились генеральный директор Box Аарон Леви, глава Dell Майкл Делл и генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Проблема заключается в том, что все они руководители крупнейших технологических компаний мира, и в их интересах скрывать увольнения, если они происходят.

Изображение: Apollo Global Management

Между тем, за первые месяцы 2026 года технологические компании избавились от 116000 человек, в 2025 году таких увольнений было около 124000. В одних случаях людей увольняют, поскольку ИИ научился делать их работу. В других освободившиеся после увольнений ресурсы направляют на развитие инфраструктуры ИИ.

Недавно был проведён опрос среди почти 1000 руководителей компаний, и 99% из них ждут сокращения численности персонала этих компаний в ближайшие два года.