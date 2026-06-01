Не исключено появление ремейка и первой части игры Baldur's Gate

Посвящённое видеоиграм издание PC Gamer сообщило, что в разработке находится выпущенная в 2000 году в жанре РПГ видеоигра Baldur's Gate II. Также сообщается, что студия Wizards of the Coast может работать и над первой частью этой игры, но достоверно об этом неизвестно.

Изображение: Epic Games

Участие в создании ремейка может принимать дизайнер оригинальной игры Кевин Мартенс, который оставил студию BioWare в 2009 году. Он же приложил руку к таким популярным играм, как Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights и Mass Effect. Последним его проектом является игра Exodus.

реклама

Появившаяся на стыке тысячелетий игра Baldur's Gate II входит в число лучших по оценкам. Её высокая популярность привела к выпуску большого сюжетного дополнения Throne of Bhaal. Для более современных игровых платформ компания Beamdog издала игру под видом Enhanced Edition. Основателем этой компании является один из главных сотрудников BioWare Трент Остер.