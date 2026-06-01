Устройство MSI для мобильных геймеров обладает экраном размером 8 дюймов с частотой обновления 120 Гц

Компания MSI на протяжении длительного времени работала над новым портативным компьютером, о котором в последнее время было немало утечек информации. Несколько дней назад Intel представила линейку процессоров Arc G3 как раз для подобных портативных игровых устройств. Помимо MSI, свои продукты на ней выпустят компании Acer, OneXPlayer и другие.

Изображение: MSI

Модель от MSI называется Claw 8 EX AI+, и она становится преемником устройства Claw 8 AI+. Чип Intel Panther Lake здесь обладает максимум 14 центральными ядрами и 12 ядрами графического процессора на архитектуре Xe3. Этого достаточно не только для игр, но и для высокопроизводительных вычислений, обходясь без внешней видеокарты. Графика Arc B39 обеспечит высокую частоту кадров в современных играх.

Изображение: MSI

реклама

Экран изменился мало. Его диагональ осталась на уровне 8 дюймов, разрешение FHD+, диапазон частот обновления 48-120 Гц. Яркость достигает 500 нит, а качество цветопередачи обеспечивает панель типа IPS. Объём оперативной памяти LPDDR5X максимум 32 ГБ, имеется слот для установки твердотельного накопителя формата NVMe M.2 Gen 4.0.

Изображение: MSI

За звук отвечают два динамика мощностью 2 Вт с обработкой звука TD Audio и поддержкой Hi-Res Audio. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth v6. Для периферийных устройств имеются два порта Thunderbolt 4, устройство чтения карт microSD и разъём для наушников 3,5 мм. Всё это работает благодаря аккумулятору ёмкостью 80 Вт·ч. Вес стал меньше на 10 г.

Изображение: MSI

Официально цена названа не была, но она может оказаться на уровне $1499. Продажи планируется начать 23 июня.