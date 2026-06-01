В 2016 году на свет появились первые материнские платы под сокет AMD AM4, когда ещё существовала отличная от Zen архитектура, а именно Bristol Ridge. В 2017 году появились процессоры AMD Ryzen на архитектуре Zen 1, после чего последовали Zen+, Zen 2, Zen 3. Спустя 10 лет AMD продолжает выпускать новые процессоры под сокет AM4.

Появление оперативной памяти стандарта DDR5 и PCIe 5.0 сделало необходимой новую конструкцию сокета, и в 2022 году появился AM5. В недалёком будущем ожидаются процессоры Ryzen Zen 6, архитектура Zen 7 также должна поддерживать сокет AM5.

Поначалу его жизненный цикл должен был завершиться в 2027 году. Теперь на выставке Computex AMD рассказала, что платформа проживёт дольше, а именно до 2029 года.

Таким образом, возраст AM5 будет составлять не менее 7 лет, если затем срок снова не будет увеличен. AMD не торопится переходить на более современные стандарты вроде DDR6 или PCIe 6.0. Этому нежеланию способствуют некоторые факторы, в первую очередь огромные цены на оперативную память. С технической точки зрения скоростей PCIe 5.0 для современных и будущих накопителей более чем достаточно.

Компания Intel также стремится увеличивать поддержку имеющихся и будущих сокетов. LGA 1954 должен работать с процессорами нескольких поколений.