Разработчикам инди-игры Paralives в очередной раз не дают покоя лавры The Sims

В понедельник в раннем доступе в магазине Steam состоялся дебют видеоигры под названием Paralives. Это симулятор жизни в стиле The Sims, где следует создавать своего персонажа в редакторе и затем развивать его. Спустя половину суток разработчики этой инди-игры поделились первыми статистическими показателями.

При их анализе следует помнить, что игра пока выпущена только на персональных компьютерах. Появится ли она в итоге на консолях, не сообщается.

В понедельник максимальное число одновременно играющих добралось до уровня 78 000. Средний рейтинг игры в настоящее время равен 88%.

Предположительно, в раннем доступе игра будет находиться на протяжении двух лет. На сайте разработчиков имеется список обновлений, которые будут выпускаться в течение этого срока.

Игру можно купить сейчас по цене 1300 рублей, до 1 июня даётся скидка в размере 10%. В дальнейшем её стоимость будет увеличиваться, поскольку будет увеличиваться и объём доступного в ней контента. При этом дополнения игры будут доступны бесплатно. Следует иметь в виду, что в игре отсутствует перевод на русский язык.