Похороненные в больших каменных гробницах Европы люди не всегда были из одной семьи

Работа исследователей из Кильского университета рассказала о том, что неолитические общины в Центральной Европе имели гибкие семейные структуры, и дети из разных биологических семей могли расти вместе. Очевидно, что не только генетические отношения, но и социальные связи определяли принадлежность к тому или иному домохозяйству, общине и месту захоронения.

Опубликованные в журнале Science результаты ставят под сомнение мнение о том, что доисторические мегалитические гробницы были местом захоронения биологических семейных групп. Специалисты проанализировали ДНК 203 неолитических индивидов. Большая часть этих людей была обнаружена в связанных с культурой Вартберг мегалитических гробницах на территории современной Нижней Саксонии, Гессена и Северного Рейна - Вестфалии. Здесь рассматриваемые общины жили примерно с 3600 по 2800 год до н. э.

В те времена общины в разных частях Европы предпочитали строить монументальные погребальные камеры из массивных камней, часть из которых сохранилась до наших дней. Генетики показали, что похороненные в одной гробнице люди не всегда были близкими биологическими родственниками.

Это может изменить представление о мобильности в неолите. Например, самая северная из рассматриваемых гробниц содержит тело молодого человека, чей отец похоронен примерно в 250 км к юго-западу. Следует помнить, что речь идёт о времени задолго до того, как одомашненные лошади стали распространённым средством передвижения.

Специалисты говорят о связанных между собой неолитических обществах, которые обменивались не только товарами, но и архитектурными концепциями, погребальными обычаями и другими идеями.