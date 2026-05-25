Блогер
В древнем городе Олимпос в Анталье нашли гробницу аристократки
Гробница высотой около 10 м была обнаружена в портовом районе Олимпоса
Работающие в древнем городе Олимпос в Анталье, Турция, археологи обнаружили монументальную гробницу. Судя по богатому убранству, гробница принадлежит жительнице города из слоёв аристократии.

Открытие сделали в портовом районе Олимпоса, на средиземноморском побережье Турции. В сводчатой гробнице высотой примерно 10 м нашли сделанный из мрамора саркофаг с изображениями сцен охоты, фигур Ники и Эроса.

В 2025 году в этой же части города нашли два других саркофага, вернее 722 фрагмента. На этот раз обнаружили примерно 50 фрагментов саркофага. Все они должны быть установлены на своё первоначальное место, после чего гробницу откроют для посетителей.

Во времена Древнего Рима символика охоты указывала на элитный статус, богатство и власть. Саркофаг был сделан из высококачественного мрамора, что также подчёркивает богатство.

Олимпос в древности был одним из наиболее значительных городов региона под названием Ликия. Эта местность известна в первую очередь высеченными в скалах гробницами и морскими путями, поскольку располагается на берегу моря. Здесь сохранились остатки эллинистического периода, времён Рима и Византии.

#турция #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
