Центр исследований благополучия Оксфордского университета опубликовал работу, в которой рассказал о наличии чёткой связи между слишком частым использованием социальных сетей и ухудшением самочувствия. Сильнее всего на Западе от этого страдает молодёжь, особенно слабый пол.

По словам исследователя Майкла Планта, использовать социальные сети в умеренных количествах достаточно безопасно. Например, не более часа в день, что позволяет оставаться на связи с людьми. Если же намного превышать этот показатель, это негативно сказывается на самочувствии.

Изображение: ChatGPT

Исследователи рассказали, что уровень благополучия среди молодёжи до 25 лет в США, Канаде, Австралии и Великобритании за последние 10 лет значительно упал. В эти же годы там выросла популярность социальных сетей. В прежние времена в таких проблемах могли бы обвинить курение или алкоголь, но сейчас продажи алкоголя на Западе находятся на исторически низком уровне.

В настоящее время в ряде стран ограничивается доступ к социальным сетям детей до определённого возраста, однако представителям более старшего поколения придётся заниматься борьбой с зависимостью самостоятельно.