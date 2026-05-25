Oppo представляет в Китае смартфоны Reno 16 и Reno 16 Pro с аккумулятором 7000 мАч
Старшая модель получила основную камеру с разрешением 200 Мп и процессор MediaTek Dimensity 9500s
В понедельник в Китае компания Oppo провела презентацию, на которой представила новые смартфоны серии Reno и премиальный планшет Oppo Pad 6. Линейка смартфонов Reno 16 будет доступна в трёх цветовых вариантах, предложив до 16 ГБ памяти.

В обоих случаях сзади находятся три камеры. У модели Pro основная обладает разрешением 200 Мп (f/1.8). Есть сверхширокоугольная камера 50 Мп (f/2.0) и перископический телеобъектив также 50 Мп (f/2.8). Каждый смартфон получил переднюю камеру 50 Мп. Поддерживается съёмка видео до 4К 60 FPS.

Старший аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1272 х 2772 и частотой до 120 Гц. Его пиковая яркость достигает 1800 нит, плотность пикселей 450 ppi, поддерживается 100% цветового диапазона DCI-P3. Младший вариант получил экран OLED размером 6,23 дюйма с разрешением 1216 x 2640 и плотностью пикселей 460 ppi, остальные характеристики аналогичные.

Стандартный Reno 16 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8550 Super, тогда как версия Pro получила более продвинутый Dimensity 9500s. У обоих до 16 ГБ памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 3.1. Оба устройства имеют защиту от воды и пыли уровня IP69K. Ёмкость аккумуляторов у них составляет 6700 мАч и 7000 мАч соответственно. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт.

В Китае Reno 16 будет стоить от 3499 юаней до 4899 юаней. Вариант Pro оценили в диапазоне 4499–5299 юаней. Продажи в стране начнутся 29 мая в интернет-магазине производителя.

#смартфоны #китай #oppo #reno
Источник: gadgets360.com
