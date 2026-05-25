Компания Valve до сих пор не говорила, когда собирается начать продажи игрового устройства Steam Machine. Предположительно, ждать остаётся не слишком долго, поскольку несколько дней назад устройство появилось в официальной базе данных совместимых с интерфейсом прикладного программирования Vulkan продуктов Khronos.
Устройство указано под названием AMD Steam Machine. Его добавили 23 мая, и в списке указан процессор AMD Custom CPU 1772, а также операционная система Linux 6.16.12-valve6-1-neptune-616-g37101e112292 x86_64.
Главной интригой в настоящее время является стоимость Steam Machine. Если она окажется умеренной, разработчики надеются на равных противостоять доминированию игровых консолей PlayStation. Стоимость и дефицит оперативной памяти делают такое развитие событий не слишком вероятным. Цена устройства точно будет выше, чем разработчики могли планировать годом ранее.
Другой опасностью является попадание системы в руки перекупщиков, как произошло с первыми партиями контроллеров Steam Controller. Компания собирается защититься от подобного развития событий, внедрив систему очередей.