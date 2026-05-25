Блогер
Steam Machine появилась в базе данных совместимых с Vulkan 1.4 продуктов
Это позволило получить наиболее подробный к настоящему моменту перечень спецификаций устройства
Компания Valve до сих пор не говорила, когда собирается начать продажи игрового устройства Steam Machine. Предположительно, ждать остаётся не слишком долго, поскольку несколько дней назад устройство появилось в официальной базе данных совместимых с интерфейсом прикладного программирования Vulkan продуктов Khronos.

Устройство указано под названием AMD Steam Machine. Его добавили 23 мая, и в списке указан процессор AMD Custom CPU 1772, а также операционная система Linux 6.16.12-valve6-1-neptune-616-g37101e112292 x86_64.

Изображение: wccftech.com

Главной интригой в настоящее время является стоимость Steam Machine. Если она окажется умеренной, разработчики надеются на равных противостоять доминированию игровых консолей PlayStation. Стоимость и дефицит оперативной памяти делают такое развитие событий не слишком вероятным. Цена устройства точно будет выше, чем разработчики могли планировать годом ранее.

Другой опасностью является попадание системы в руки перекупщиков, как произошло с первыми партиями контроллеров Steam Controller. Компания собирается защититься от подобного развития событий, внедрив систему очередей.

#valve #компьютеры #игровые консоли #steam machine
Источник: wccftech.com
