На прошлой неделе компании Samsung и Google в рамках конференции разработчиков американской компании анонсировали умные очки, созданные совместно с модными брендами Gentle Monster и Warby Parker. На презентации очки были представлены в двух вариантах дизайна, но этим их разнообразие в будущем не ограничится.
Samsung может продолжить совместную работу с Gentle Monster и Warby Parker и в следующем году выпустить новые модели очков с разными стилями. Также будут доступны варианты линз с диоптриями, что расширит круг потенциальных пользователей на тех, кто имеет проблемы со зрением.
Стоимость или дата начала продаж очков названы пока не были. Южнокорейский производитель сказал лишь, что продажи стартуют осенью нынешнего года. Даже название пока держится в секрете, поэтому приходится довольствоваться просто термином «смарт-очки» от Samsung.
Очки основаны на операционной системе Android XR и поддерживают возможности искусственного интеллекта на основе Gemini. У них есть одна передняя камера, несколько микрофонов, стереодинамики и сенсорная панель на правой дужке. Камера ведёт запись, загорается светодиод, чтобы окружающие знали, что их могут записывать. Подключать очки можно к Android-устройствам и аппаратам iPhone, а также доступно управление с часов Galaxy Watch от Samsung.
Gemini отвечает за помощь в навигации, воспроизведение аудио, поиск в интернете. В представленных очках нет встроенного дисплея, но он может появиться в моделях следующих лет.