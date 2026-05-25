Для начала было представлено только два стиля умных очков

На прошлой неделе компании Samsung и Google в рамках конференции разработчиков американской компании анонсировали умные очки, созданные совместно с модными брендами Gentle Monster и Warby Parker. На презентации очки были представлены в двух вариантах дизайна, но этим их разнообразие в будущем не ограничится.

Samsung может продолжить совместную работу с Gentle Monster и Warby Parker и в следующем году выпустить новые модели очков с разными стилями. Также будут доступны варианты линз с диоптриями, что расширит круг потенциальных пользователей на тех, кто имеет проблемы со зрением.

Изображение: Samsung

Стоимость или дата начала продаж очков названы пока не были. Южнокорейский производитель сказал лишь, что продажи стартуют осенью нынешнего года. Даже название пока держится в секрете, поэтому приходится довольствоваться просто термином «смарт-очки» от Samsung.

Очки основаны на операционной системе Android XR и поддерживают возможности искусственного интеллекта на основе Gemini. У них есть одна передняя камера, несколько микрофонов, стереодинамики и сенсорная панель на правой дужке. Камера ведёт запись, загорается светодиод, чтобы окружающие знали, что их могут записывать. Подключать очки можно к Android-устройствам и аппаратам iPhone, а также доступно управление с часов Galaxy Watch от Samsung.

Gemini отвечает за помощь в навигации, воспроизведение аудио, поиск в интернете. В представленных очках нет встроенного дисплея, но он может появиться в моделях следующих лет.