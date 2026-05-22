В пятницу в Индии состоялся анонс смартфона Realme 16T, наряду с которым были представлены наушники Realme Buds Air 8 Pro и часы Realme Watch S5. Особое внимание к этому смартфону привлекает тот факт, что он стал первым продуктом данного производителя после объединения с брендом Oppo.

Изображение: Realme

Аппарат обладает экраном LCD размером 6,8 дюйма с частотой до 144 Гц. Экран занимает 90,4% поверхности, поддерживает 16,7 млн цветов и предлагает яркость до 1200 нит.

Устройство работает под управлением процессора MediaTek Dimensity 6300. У него до 8 ГБ памяти LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 в количестве до 256 ГБ. Поверх Android 16 установлена программная оболочка Realme UI 7 с поддержкой обмена файлами с устройствами на платформе Apple iOS.

Изображение: Realme

Основная камера здесь обладает сенсором Sony IMX852 с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Имеется монохромный сенсор 2 Мп с диафрагмой f/2.4. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Для любителей качественного звука предлагается поддержка аудиокодеков Bluetooth SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD и LHDC 5.0. Среди стандартов связи представлены 5G, Bluetooth 5.3 и несколько глобальных систем позиционирования. Корпус устройства защищён на уровне IP69 и имеет ударопрочность военного класса. Экран защищён стеклом Panda Glass.

Изображение: Realme

Realme 16T работает от аккумулятора ёмкостью 8000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Также имеется обратная зарядка мощностью 6,5 Вт. Производитель обещает работоспособность аккумулятора на протяжении 7 лет. Аппарат имеет размеры 166,47 х 78,23 х 8,88 мм и весит около 224 г.

В Индии устройство поступает в продажу по цене 29999 рупий за вариант 6 ГБ + 128 ГБ и до 8 ГБ + 256 ГБ за 34999 рупий.