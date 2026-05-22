Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Первым после объединения Realme и Oppo смартфоном становится Realme 16T с аккумулятором 8000 мАч
Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и обладает основной камерой с разрешением 50 Мп
реклама

В пятницу в Индии состоялся анонс смартфона Realme 16T, наряду с которым были представлены наушники Realme Buds Air 8 Pro и часы Realme Watch S5. Особое внимание к этому смартфону привлекает тот факт, что он стал первым продуктом данного производителя после объединения с брендом Oppo.

Изображение: Realme

Аппарат обладает экраном LCD размером 6,8 дюйма с частотой до 144 Гц. Экран занимает 90,4% поверхности, поддерживает 16,7 млн цветов и предлагает яркость до 1200 нит.

реклама

Устройство работает под управлением процессора MediaTek Dimensity 6300. У него до 8 ГБ памяти LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 в количестве до 256 ГБ. Поверх Android 16 установлена программная оболочка Realme UI 7 с поддержкой обмена файлами с устройствами на платформе Apple iOS.

Изображение: Realme

Основная камера здесь обладает сенсором Sony IMX852 с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Имеется монохромный сенсор 2 Мп с диафрагмой f/2.4. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Для любителей качественного звука предлагается поддержка аудиокодеков Bluetooth SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD и LHDC 5.0. Среди стандартов связи представлены 5G, Bluetooth 5.3 и несколько глобальных систем позиционирования. Корпус устройства защищён на уровне IP69 и имеет ударопрочность военного класса. Экран защищён стеклом Panda Glass.

Изображение: Realme

Realme 16T работает от аккумулятора ёмкостью 8000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Также имеется обратная зарядка мощностью 6,5 Вт. Производитель обещает работоспособность аккумулятора на протяжении 7 лет. Аппарат имеет размеры 166,47 х 78,23 х 8,88 мм и весит около 224 г.

В Индии устройство поступает в продажу по цене 29999 рупий за вариант 6 ГБ + 128 ГБ и до 8 ГБ + 256 ГБ за 34999 рупий.

реклама
#смартфоны #oppo #realme
Источник: gadgets360.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5

Популярные статьи

Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter