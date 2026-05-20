Блогер
Утечка рассказала о размерах смартфона Samsung Galaxy S27 Pro и отсутствии стилуса S Pen
По большинству характеристик этот смартфон не будет отличаться от Samsung Galaxy S27 Ultra, поддерживая дисплей конфиденциальности

В начале 2027 года от компании Samsung ждут четыре смартфона премиального уровня, которыми станут модели Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Новым среди них является вариант Pro, который по большинству своих спецификаций будет совпадать с Ultra, но обладать меньшим размером экрана.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Южнокорейское издание ETNews сообщает, что диагональ экрана OLED этого устройства будет равна 6,47 дюйма. Это меньше, чем у Galaxy S27+, но больше по сравнению со стандартным S27. Этот аппарат получит также опцию конфиденциальности Privacy Display, которая в этом году была только в модели Ultra.

Ещё у этих двух моделей ожидаются одинаковые камеры с основной 200 Мп, сверхширокоугольной 50 Мп и телеобъективом также 50 Мп с пятикратным оптическим зумом. Что касается ёмкости аккумулятора, этот параметр пока не называется.

#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
