Ненамного сократиться могли лишь импульсивные покупки на маркетплейсах

В середине апреля многие сайты, сервисы и приложения в России начали запрещать доступ при включённом VPN. Статистика Mediascope показывает, что посещаемость от этого уменьшилась не более чем на 5%, а зачастую и вовсе не изменилась по сравнению с мартом.

Главным пострадавшим можно назвать маркетплейс Wildberries, у которого среднесуточный охват сократился на 5,4% до 34,4 млн человек. Месячный охват потерял 2,6% до 78,4 млн человек. На Ozon в марте зашли 84,4 млн человек, а в апреле 83,6 млн, но суточный охват здесь почти не изменился. В социальной сети ВКонтакте месячный охват уменьшился на 0,5% до 95,6 млн, зато среднесуточный охват вырос на 3%. Минимальные изменения наблюдаются на Яндекс.Маркете, Avito и Сбербанке.

Как отметил представитель ВКонтакте, по сравнению с апрелем прошлого года аудитория социальной сети увеличилась до 95,6 млн человек. Среднесуточная аудитория увеличилась на 2,7 млн пользователей до 61,9 млн.

Эксперты полагают, что на социальных сетях запрет VPN сказывается не настолько сильно, как на онлайн-магазинах. Необходимость перед заходом в магазин выключать VPN даёт время подумать, нужны ли на самом деле покупки, часть пользователей в итоге отказывается от импульсивных приобретений.