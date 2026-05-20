Блогер
Поднятое в 2024 году в Кадисе судно XVII века указало на сеть атлантической контрабанды
На нём было найдено 27 пушек и серебряные слитки весом почти полтонны

В испанском городе Кадис в рамках работ по углублению дна для строительства нового контейнерного терминала было обнаружено затонувшее судно под названием Delta I. В июле 2024 года были завершены работы по подъёму этого судна со дна моря. На это потребовалось почти четыре месяца и использование двух 350-тонных мобильных кранов. После почти 2-летних исследований археологи Эрнесто Х. Тобосо Суарес и Хосефа Марти опубликовали работу о том, что удалось узнать благодаря изучению судна.

Изображение: Андалузский институт исторического наследия

Корабль датируется XVII веком и сохранил нижнюю часть судна длиной около 20 метров и шириной от 7 до 8 метров. Здесь обнаружили 27 шведских железных пушек Finbanker, 22 серебряных слитка из рудников Оруро и Потоси на территории современной Боливии, бронзовый колокол с надписью «Хесус, Мария и Хосе 1671», корабельные предметы и останки животных.

Исследователи идентифицируют судно как корабль, построенный компанией Ibero-Atlantic и служивший Франции. Его артиллерия могла быть шведского производства и, вероятно, приобретена через голландских посредников, которые были активными участниками европейского рынка оружия в XVII веке.

Изображение: Андалузский институт исторического наследия

Пушки были пяти различных калибров, датируются третьей четвертью XVII века, некоторые сильно повреждены. Часть из них могла быть непригодной и перевозилась в качестве балласта.

Было обнаружено 18 серебряных слитков весом почти 500 кг, один из них датирован 1667 годом. Предположительно, это была контрабанда.

Первоначальное название судна остаётся невыясненным, как и обстоятельства его затопления. Его исследуют посредством 3D-моделирования, фотограмметрии, дендроархеологического анализа древесины. Образцы изучаются для определения вида и происхождения древесины, использованной при строительстве корабля, в сотрудничестве с такими учреждениями, как CSIC и университеты Уэльса, Лиссабона и Аликанте.

Пушки. Изображение: Андалузский институт исторического наследия

При работе в порту Кадиса были найдены и другие корабли, включая Delta II и Delta III. Кадисский залив веками был местом атлантической торговли, морских перевозок, колониальных маршрутов и военных конфликтов, поэтому он является одним из наиболее насыщенных подводных археологических ландшафтов Южной Европы.

#история #археология #испания #мореплавание #кадис
Источник: arkeonews.net
