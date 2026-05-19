Благодаря им агентный ИИ должен стать более распространённым и развитым

Согласно последней информации, компания NVIDIA начала поставки своим главным клиентам специализированного процессора Vera. Он предназначается в первую очередь для облачных провайдеров, лабораторий ИИ и крупных промышленных предприятий. В его основе лежат 88 специализированных ядер Olympus, пропускная способность памяти составляет 1,2 ТБ/с, на 50% выросла производительность каждого ядра при полной нагрузке.

Вице-президент NVIDIA по гипермасштабным и высокопроизводительным вычислениям Ян Бак передал первые процессоры Vera четырём занимающимся развитием агентного ИИ компаниям: OpenAI, SpaceX, Anthropic и Oracle Cloud. Процессор Vera впервые покинул лабораторию NVIDIA.

Три стойки с Vera были доставлены в пятницу в офисы Anthropic, OpenAI и SpaceX AI, где их принял лично Илон Маск. Поставки являются только началом. Другими их покупателями станут CoreWeave, Alibaba, Oracle и множество не менее крупных заказчиков.

Vera является первым пока процессором для дата-центров с применением памяти LPDDR5, и процессор обладает высочайшей производительностью на единицу энергопотребления. Процессоры Vera будут как интегрированы в состав платформы Vera Rubin, так и поставляться отдельно.

В результате спрос на память LPDDR5X скоро может стать ещё выше, поскольку эта платформа поддерживает до 1,5 ТБ такой памяти. Промышленное производство стоек должно начаться в ближайшее время. Vera будет использоваться как в автономных серверах LPX, так и в качестве хост-процессора в стойках Vera Rubin NVL72.