Блогер
Россия будет строить атомную электростанцию в Руанде
Госкорпорация «Росатом» займётся созданием ещё одной АЭС за рубежом

В рамках съезда Союза машиностроителей России генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал о планах по строительству новой электростанции. Российские специалисты построят её в Африке, на территории Руанды.

Среди других соглашений упомянуты также связанные с атомной энергетикой проекты на территории Вьетнама, Казахстана и Мьянмы. Плавучая АЭС может быть построена в Индонезии, с которой уже были проведены переговоры.

Изображение: ChatGPT

На Индонезию у «Росатома» имеются большие планы, поскольку после плавучей АЭС может начаться строительство более масштабных объектов. В этой стране руководство собирается к началу 2030-х годов поднять мощность атомной энергетики до уровня 500 МВт, а к 2040 году ещё на порядок выше, до уровня примерно 7–8 ГВт. Реализация этой задачи может потребовать строительства энергоблоков на 1–1,2 ГВт, чем «Росатом» и рассчитывает заняться.

Что касается Вьетнама, в конце марта с властями этой страны был подписан договор о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1», мощность которой будет достигать 2,4 ГВт. В Казахстане речь идёт о проекте мощностью 1,2 ГВт, тогда как на территории Мьянмы будет построена малая АЭС.

#россия #атомная энергетика #казахстан #аэс #росатом #руанда
Источник: kommersant.ru
