Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Второй сезон экстракшн-шутера Marathon начнётся 2 июня
Для дальнейшей судьбы этой не самой востребованной видеоигры он может стать определяющим

В марте состоялся дебют экстракшн-шутера Marathon, который не смог похвастаться большим количеством заинтересованных игроков. В настоящее время перед разработчиками стоит задача привлечь к своей игре новых людей, для чего нужны обновления.

Студия Bungie объявила, что второй сезон под названием Nightfall стартует 2 июня. До тех пор в рамках первого сезона будут внесены достаточно значительные изменения. В частности, с 21 мая каждый день геймерам будет доступен «Криоархив». Это даст ежедневную бесплатную попытку прохождения рейда высокого уровня.

Изображение: Bungie

Более многочисленными и агрессивными станут войска UESC. Станет больше столкновений со стражами в локациях «Периметр», «Дир Марш» и «Аванпост». В каждом забеге на карте будут происходить события, такие как Lockdown, Convoy, Anomaly и появление Стражей, и гарантированно будут выпадать ключи от запертых комнат. Все эти изменения появятся 19 мая.

Обновление в этот день принесёт несколько других изменений баланса, вроде увеличения продолжительности действия способности Rook's Signal Mask во время бега. Противники из UESC не смогут обнаруживать шаги с такого большого расстояния.

#игры #видеоигры #шутеры #marathon
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter