Для дальнейшей судьбы этой не самой востребованной видеоигры он может стать определяющим

В марте состоялся дебют экстракшн-шутера Marathon, который не смог похвастаться большим количеством заинтересованных игроков. В настоящее время перед разработчиками стоит задача привлечь к своей игре новых людей, для чего нужны обновления.

Студия Bungie объявила, что второй сезон под названием Nightfall стартует 2 июня. До тех пор в рамках первого сезона будут внесены достаточно значительные изменения. В частности, с 21 мая каждый день геймерам будет доступен «Криоархив». Это даст ежедневную бесплатную попытку прохождения рейда высокого уровня.

Более многочисленными и агрессивными станут войска UESC. Станет больше столкновений со стражами в локациях «Периметр», «Дир Марш» и «Аванпост». В каждом забеге на карте будут происходить события, такие как Lockdown, Convoy, Anomaly и появление Стражей, и гарантированно будут выпадать ключи от запертых комнат. Все эти изменения появятся 19 мая.

Обновление в этот день принесёт несколько других изменений баланса, вроде увеличения продолжительности действия способности Rook's Signal Mask во время бега. Противники из UESC не смогут обнаруживать шаги с такого большого расстояния.