Падение эффективности заставляет российский бизнес отказываться от удалённой работы

Экономические трудности, такие как рост ключевой ставки и падение внутреннего валового продукта, заставляют российские компании начинать задумываться об эффективности труда. С целью повышения этой эффективности они могут начать отказываться от удалённой работы, чтобы усилить взаимодействие сотрудников.

В ноябре 2024 года 77% компаний вернули прежде работавших дистанционно сотрудников в офисы или перевели в гибридный формат работы. На полностью удалённой работе осталось всего 7% персонала. До конца нынешнего года это количество может уменьшиться ещё в два раза и составить 600–800 тысяч человек.

Изображение: ChatGPT

Эксперты полагают, что дистанционная работа ухудшает производительность труда сотрудников на 10%. На кого-то негативно влияет недостаток коммуникации с коллегами, кого-то нужно подстёгивать и дополнительно мотивировать на работу. Также при удалённой работе может увеличиваться время на принятие решений.

Специалисты полагают, что дистанционный и гибридный форматы работы останутся лишь у представителей редких, творческих или технических профессий. Это в первую очередь относится к IT-отрасли.