Благодаря ему удалось получить дополнительную информацию относительно доисторического ритуала кремации

На археологическом объекте под названием Гуз-Хилл в Англии специалисты нашли редкий погребальный костёр. На первый взгляд он выглядел как тёмный прямоугольный участок почвы, богатой древесным углём. Тщательный анализ показал, что здесь могли находиться сложные брёвна, а костёр использовался для обряда кремации.

Изображение: Оксфордская археология Котсуолда

Подобные костры находят намного реже, чем могилы в земле. Когда их огонь гас, останки могли перенести, захоронить или развеять. Столетия и тысячелетия эрозии почвы или вспашки зачастую стирают все следы.

В данном случае костёр обнаружили на склоне в сторону нынешней береговой линии. Его начальный размер мог составлять три на 2 м, высота была до 1,5 м. На возвышенной конструкции помещали тело умершего, прежде чем зажечь костёр. В почве вокруг обнаружены фрагменты обгоревших костей. Также вокруг объекта нашли до 6 ям от столбов, что указывает на существование построенного сооружения.

Кости будут проанализированы, чтобы подтвердить их принадлежность к человеку. Не исключено, что они расскажут о возрасте, поле, состоянии здоровья этого человека.

Поскольку материала было найдено мало, археологи полагают, что большая часть могла быть собрана после церемонии и захоронена в другом месте. Это соответствует историческим погребальным традициям в Британии.

В Гуз-Хилле найдено не первое захоронение. Прежде здесь обнаружили кремационные захоронения бронзового века в урне, которая датируется примерно 1950–1600 годами до н. э., затем ещё одно.

В данном случае все данные указывают на доисторический период. Англосаксонский период активности здесь практически не выявлен, так что скорее всего речь идёт о бронзовом или железном веке. Более точно об этом скажет радиоуглеродная датировка костей и древесного угля.