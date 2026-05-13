Уменьшение потребительского спроса приводит к тому, что магазины чаще закрывают, чем открывают

Покупатели всё чаще отдают предпочтение интернет-магазинам, из-за чего на рынке торговой недвижимости случился кризис. В первые три месяца 2026 года в наиболее крупных торговых центрах столицы открылось только 80 магазинов, тогда как в 2025 году в эти же месяцы показатель был вдвое выше. Закрывают уже существующие магазины чаще, нежели открывают новые.

Совокупная площадь 80 открытых магазинов составила 21 тысячу кв. м, что на 26,9% меньше показателя годичной давности. Падение покупательной способности населения ведёт к оптимизации торговых сетей. Магазины предпочитают повышать эффективность продаж на уже имеющихся точках, а не открывать новые.

По мнению экспертов, прежде магазины в торговых центрах зачастую появлялись в надежде на рост и узнаваемость бренда. Сейчас подобные надежды остались в прошлом, и магазины если и открывают, то в местах с минимальным риском.

Международные бренды приходят в Россию всё реже. В 2023 году новых брендов в стране было 25, годом спустя их стало 23, а в 2025 году появилось только 11 новых брендов. В первый квартал 2026 года в страну не пришёл ни один новый бренд.

Покупки всё чаще совершаются в интернете, поэтому число посетителей на 1000 кв. м торговых площадей в стране уменьшилось на 2% за год и на 25% по сравнению с 2019 годом. За этот же срок продажи в интернете увеличились на 21% до суммы 3,75 трлн руб.

В этом году отечественный рынок покинули такие бренды, как Karaca Home, Les Benjamins, KChTZ и ряд других. В первые 3 месяца в 52 торговых центрах Москвы замок на дверь повесили 208 магазинов общей площадью 46,6 тысячи кв. м.

Больше других пострадали продавцы обуви, товаров для дома и аксессуаров. Всё это продаётся на маркетплейсах, причём зачастую покупки таких товаров являются импульсивными, поэтому интернет отлично подходит для их продажи. За первые три месяца в 52 торговых центрах Москвы закрыли 101 магазин одежды, аксессуаров и обуви, что составило 48,5% от общего количества закрытых магазинов. Также перестали работать 18 магазинов бытовой техники и электроники, а магазинов с товарами для дома стало на 12 меньше.

В результате объём свободных площадей в торговых центрах увеличился на 1% и составляет 5,7%. Аналитики полагают, что в нынешнем году количество закрытий магазинов продолжит расти.