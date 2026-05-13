Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Коммерсантъ»: Ретейлеры вдвое реже стали открывать новые магазины в торговых центрах Москвы
Уменьшение потребительского спроса приводит к тому, что магазины чаще закрывают, чем открывают

Покупатели всё чаще отдают предпочтение интернет-магазинам, из-за чего на рынке торговой недвижимости случился кризис. В первые три месяца 2026 года в наиболее крупных торговых центрах столицы открылось только 80 магазинов, тогда как в 2025 году в эти же месяцы показатель был вдвое выше. Закрывают уже существующие магазины чаще, нежели открывают новые.

Совокупная площадь 80 открытых магазинов составила 21 тысячу кв. м, что на 26,9% меньше показателя годичной давности. Падение покупательной способности населения ведёт к оптимизации торговых сетей. Магазины предпочитают повышать эффективность продаж на уже имеющихся точках, а не открывать новые.

По мнению экспертов, прежде магазины в торговых центрах зачастую появлялись в надежде на рост и узнаваемость бренда. Сейчас подобные надежды остались в прошлом, и магазины если и открывают, то в местах с минимальным риском.

Международные бренды приходят в Россию всё реже. В 2023 году новых брендов в стране было 25, годом спустя их стало 23, а в 2025 году появилось только 11 новых брендов. В первый квартал 2026 года в страну не пришёл ни один новый бренд.

Изображение: ChatGPT

Покупки всё чаще совершаются в интернете, поэтому число посетителей на 1000 кв. м торговых площадей в стране уменьшилось на 2% за год и на 25% по сравнению с 2019 годом. За этот же срок продажи в интернете увеличились на 21% до суммы 3,75 трлн руб.

В этом году отечественный рынок покинули такие бренды, как Karaca Home, Les Benjamins, KChTZ и ряд других. В первые 3 месяца в 52 торговых центрах Москвы замок на дверь повесили 208 магазинов общей площадью 46,6 тысячи кв. м.

Больше других пострадали продавцы обуви, товаров для дома и аксессуаров. Всё это продаётся на маркетплейсах, причём зачастую покупки таких товаров являются импульсивными, поэтому интернет отлично подходит для их продажи. За первые три месяца в 52 торговых центрах Москвы закрыли 101 магазин одежды, аксессуаров и обуви, что составило 48,5% от общего количества закрытых магазинов. Также перестали работать 18 магазинов бытовой техники и электроники, а магазинов с товарами для дома стало на 12 меньше.

В результате объём свободных площадей в торговых центрах увеличился на 1% и составляет 5,7%. Аналитики полагают, что в нынешнем году количество закрытий магазинов продолжит расти.

#россия #москва #торговля #коммерсантъ
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter