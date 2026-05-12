Покупатели получат возможность стать обладателями полного привода, трёх экранов и получить массаж

Холдинг «АГР» и компания Defetoo анонсировали премиальный бренд Esteo для российских покупателей. Внедорожный автомобиль Esteo MX среднего размера станет доступным для приобретения нынешним летом. Производить его будут полностью на предприятии в Шушарах, предварительный заказ можно будет выполнить на сайте компании.

Источник изображения: Esteo

Esteo MX получила двухлитровый турбомотор на 197 л. с., обладает полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Величина дорожного просвета у него равна 210 мм.

Источник изображения: Esteo

Внутри находится цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма. Диагональ экрана по центру составляет 15,6 дюйма, для пассажира спереди имеется ещё один дополнительный дисплей. Как это становится привычным для автопроизводителей в последнее время, есть и физические кнопки управления основными функциональными возможностями, в том числе климат-контролем.

Источник изображения: Esteo

Что касается климата, поскольку речь идёт о России, будет доступен обогрев руля, лобового стекла, сидений и форсунок омывателя. Приложение на мобильном устройстве позволит управлять настройками.

Источник изображения: Esteo

Максимальная версия Esteo MX отделана кожей Nappa, обладает панорамной крышей, сиденьями с массажными возможностями, звуковой 1080 Вт с применением 21 динамика.

Если сложить сиденья сзади, можно получить объём багажника 1,5 кубометра. Для перевозки грузов на крыше имеются рейлинги с возможностью выдерживать нагрузку в 150 кг.