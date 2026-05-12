Холдинг «АГР» и компания Defetoo анонсировали премиальный бренд Esteo для российских покупателей. Внедорожный автомобиль Esteo MX среднего размера станет доступным для приобретения нынешним летом. Производить его будут полностью на предприятии в Шушарах, предварительный заказ можно будет выполнить на сайте компании.
Esteo MX получила двухлитровый турбомотор на 197 л. с., обладает полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Величина дорожного просвета у него равна 210 мм.
Внутри находится цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма. Диагональ экрана по центру составляет 15,6 дюйма, для пассажира спереди имеется ещё один дополнительный дисплей. Как это становится привычным для автопроизводителей в последнее время, есть и физические кнопки управления основными функциональными возможностями, в том числе климат-контролем.
Что касается климата, поскольку речь идёт о России, будет доступен обогрев руля, лобового стекла, сидений и форсунок омывателя. Приложение на мобильном устройстве позволит управлять настройками.
Максимальная версия Esteo MX отделана кожей Nappa, обладает панорамной крышей, сиденьями с массажными возможностями, звуковой 1080 Вт с применением 21 динамика.
Если сложить сиденья сзади, можно получить объём багажника 1,5 кубометра. Для перевозки грузов на крыше имеются рейлинги с возможностью выдерживать нагрузку в 150 кг.