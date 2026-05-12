Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Игра Elden Ring может появиться на консолях Nintendo Switch 2 10 июля
FromSoftware постарается исправить проблемы с частотой кадров, которая стала известной на выставке Gamescom

Больше года назад FromSoftware и Nintendo анонсировали видеоигру Elden Ring: Tarnished Edition для консоли нового поколения Switch 2. Дебют должен был состояться в 2025 году, но в итоге его перенесли из-за проблем с оптимизацией под достаточно слабую по своим вычислительным возможностям портативную систему.

Канадский ритейлер PNP Games сообщает, что новой ориентировочной датой релиза игры является 10 июля, пятница. Если релиз в этот день состоится, разработчикам удалось решить проблемы с производительностью. При показе на мероприятии Gamescom 2025 частота игры зачастую снижалась до 15–20 кадров в секунду, что далеко от комфортного значения. Низкая частота кадров наблюдалась даже в ограниченных пространствах с небольшим числом отображаемых на экране персонажей. В портативном режиме ограничение максимальной частоты составляет 30 кадров в секунду, но это значение часто не достигалось.

Изображение: FromSoftware

Специалисты портала Digital Foundry полагают, что причина проблем кроется в процессоре, а не видеокарте. По той же причине просадки в частоте кадров были и в компьютерной версии Elden Ring. Другие достаточно тяжёлые игры, вроде Cyberpunk 2077, подобных проблем на Switch 2 не испытывают.

В состав версии Elden Ring: Tarnished Edition войдёт основная игра от февраля 2022 года, дополнение Shadow of the Erdtree от июня 2024 года, два новых стартовых класса, четыре комплекта брони и некоторые другие новшества. Все эти новинки появятся в Tarnished Edition на ПК, PS4, PS5, Xbox. Скорее всего, это произойдёт посредством платного расширения, но его цена пока не была названа.

#nintendo #elden ring #switch
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Покупателю досталась GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti с брендингом Radeon

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter