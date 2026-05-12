FromSoftware постарается исправить проблемы с частотой кадров, которая стала известной на выставке Gamescom

Больше года назад FromSoftware и Nintendo анонсировали видеоигру Elden Ring: Tarnished Edition для консоли нового поколения Switch 2. Дебют должен был состояться в 2025 году, но в итоге его перенесли из-за проблем с оптимизацией под достаточно слабую по своим вычислительным возможностям портативную систему.

Канадский ритейлер PNP Games сообщает, что новой ориентировочной датой релиза игры является 10 июля, пятница. Если релиз в этот день состоится, разработчикам удалось решить проблемы с производительностью. При показе на мероприятии Gamescom 2025 частота игры зачастую снижалась до 15–20 кадров в секунду, что далеко от комфортного значения. Низкая частота кадров наблюдалась даже в ограниченных пространствах с небольшим числом отображаемых на экране персонажей. В портативном режиме ограничение максимальной частоты составляет 30 кадров в секунду, но это значение часто не достигалось.

Изображение: FromSoftware

Специалисты портала Digital Foundry полагают, что причина проблем кроется в процессоре, а не видеокарте. По той же причине просадки в частоте кадров были и в компьютерной версии Elden Ring. Другие достаточно тяжёлые игры, вроде Cyberpunk 2077, подобных проблем на Switch 2 не испытывают.

В состав версии Elden Ring: Tarnished Edition войдёт основная игра от февраля 2022 года, дополнение Shadow of the Erdtree от июня 2024 года, два новых стартовых класса, четыре комплекта брони и некоторые другие новшества. Все эти новинки появятся в Tarnished Edition на ПК, PS4, PS5, Xbox. Скорее всего, это произойдёт посредством платного расширения, но его цена пока не была названа.