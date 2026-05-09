В последние месяцы компания начала пользоваться ИИ в шесть раз чаще и сократила 1100 сотрудников, потеряв 19% стоимости акций

В крупнейших мировых технологических компаниях увольнение персонала из-за распространения использования искусственного интеллекта стало привычным делом. Очередная такая новость относится к одному из крупнейших в мире провайдеров Cloudflare, который в рамках оглашения финансовых результатов за минувший квартал сообщил об увольнении 1100 человек. Это означает, что будет уволен каждый пятый сотрудник.

Изображение: Gemini

Финансовые аналитики обычно приветствуют такие новости, поскольку для компании это означает дополнительную прибыль. В данном случае реакция оказалась негативной, и стоимость акций компании потеряла 19% за день и 24% за неделю. Чтобы успокоить общественность, генеральный директор Мэтью Принс в интервью рассказал, что инженеры и специалисты по продажам увольнениями почти не затронуты и что компания будет нанимать на эти должности и в будущем.

Пока же благодаря сокращению удастся списать сумму около $140-150 млн. Что касается результатов первого квартала года, доход оказался равен $639,8 млн, что дало +34% по сравнению с показателем годичной давности. Скорректированная прибыль на акцию составила 25 центов против ожиданий в 23 цента. С начала года акции Cloudflare подорожали на 30%.