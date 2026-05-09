В крупнейших мировых технологических компаниях увольнение персонала из-за распространения использования искусственного интеллекта стало привычным делом. Очередная такая новость относится к одному из крупнейших в мире провайдеров Cloudflare, который в рамках оглашения финансовых результатов за минувший квартал сообщил об увольнении 1100 человек. Это означает, что будет уволен каждый пятый сотрудник.
Финансовые аналитики обычно приветствуют такие новости, поскольку для компании это означает дополнительную прибыль. В данном случае реакция оказалась негативной, и стоимость акций компании потеряла 19% за день и 24% за неделю. Чтобы успокоить общественность, генеральный директор Мэтью Принс в интервью рассказал, что инженеры и специалисты по продажам увольнениями почти не затронуты и что компания будет нанимать на эти должности и в будущем.
Пока же благодаря сокращению удастся списать сумму около $140-150 млн. Что касается результатов первого квартала года, доход оказался равен $639,8 млн, что дало +34% по сравнению с показателем годичной давности. Скорректированная прибыль на акцию составила 25 центов против ожиданий в 23 цента. С начала года акции Cloudflare подорожали на 30%.