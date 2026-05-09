Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Компания OpenAI представила плагин Codex для браузера Chrome
Программисты смогут получить помощь от искусственного интеллекта без необходимости устанавливать отдельное приложение

Программирование постепенно стало одним из главных направлений применения алгоритмов искусственного интеллекта. В компании OpenAI знают об этом и стремятся воспользоваться высоким спросом. В частности, она представила расширение платформы Codex для браузера Chrome.

Изображение: engadget.com

Работающий в браузере плагин позволяет тестировать веб-приложения, получать контент из открытых вкладок и параллельно пользоваться Chrome DevTools. В результате Codex может привлечь внимание обычных пользователей, неискушённых в искусстве программирования.

В феврале приложение Codex появилось на платформе macOS, в апреле его функциональность была расширена. Перед разработчиками поставлена задача выпустить единое приложение, объединив Codex с чат-ботом ChatGPT и собственным веб-браузером Atlas. Что касается плагина для браузера Chrome, он работает на операционных системах Windows и компьютерах Mac.

#искусственный интеллект #windows #openai #chrome #macos #програмирование #codex
Источник: engadget.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
ASUS, MSI и Gigabyte ожидают снижение продаж материнских плат в 2026 году
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Casio выпустила серию механических часов Edifice EFK110D с тремя цветами циферблата
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Xiaomi выпустила роутер BE7200 Pro с поддержкой Wi-Fi 7 и Ethernet-портами 2,5 Гбит/с
Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter