Программисты смогут получить помощь от искусственного интеллекта без необходимости устанавливать отдельное приложение

Программирование постепенно стало одним из главных направлений применения алгоритмов искусственного интеллекта. В компании OpenAI знают об этом и стремятся воспользоваться высоким спросом. В частности, она представила расширение платформы Codex для браузера Chrome.

Работающий в браузере плагин позволяет тестировать веб-приложения, получать контент из открытых вкладок и параллельно пользоваться Chrome DevTools. В результате Codex может привлечь внимание обычных пользователей, неискушённых в искусстве программирования.

В феврале приложение Codex появилось на платформе macOS, в апреле его функциональность была расширена. Перед разработчиками поставлена задача выпустить единое приложение, объединив Codex с чат-ботом ChatGPT и собственным веб-браузером Atlas. Что касается плагина для браузера Chrome, он работает на операционных системах Windows и компьютерах Mac.