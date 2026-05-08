Официально он в России не работает, а теперь началась борьба с неофициальными методами подключения

Пользователи одного из наиболее популярных в мире чат-ботов Claude от компании Anthropic столкнулись с блокировкой своих учётных записей. Речь идёт о клиентах с территории России, где этот чат-бот официально не работает. Желавшие получить доступ к Claude IT-специалисты и другие категории пользователей находили способы обойти ограничения и получать доступ к Claude, используя его для работы и для персональных нужд. В результате многие пользователи потеряли многомесячные наработки, черновики, документы.

Для получения доступа к Claude из России применялись сервисы VPN, иностранные номера телефонов и заграничные методы оплаты. Теперь в компании Anthropic могла измениться система проверки аккаунтов и усилен анализ подозрительной активности. Также более строгим стал процесс отслеживания неподтверждённых аккаунтов.

При работе с VPN пользователи зачастую часто меняют серверы, которые относятся к разным странам и даже континентам. Это может быть один из факторов, который вызывает блокировку аккаунтов Claude.

Сервис возвращает пользователям оплаченные за подписку деньги, но вернуть доступ к данным уже не получится.