Южнокорейский производитель может подготавливать производственные мощности под выпуск LPDDR5

Недавно появлялась информация о том, что до конца 2026 года компания Samsung собирается свернуть производство чипов памяти LPDDR4 и LPDDR4X. Теперь эти сведения были официально подтверждены. Это произошло на официальном сайте Samsung Semiconductor на относящихся к памяти LPDDR4 и LPDDR4X страницах. На них сказано, что производство продуктов прекращено.

Не исключено, что Samsung может модифицировать освободившиеся производственные линии, чтобы в дальнейшем запустить выпуск более современных и производительных чипов памяти вроде LPDDR5. Огромный и постоянно растущий спрос со стороны рынка искусственного интеллекта мотивирует производителя как можно скорее переходить на более современные стандарты памяти большего объёма и скорости. За счёт этого Samsung и другие компании на рынке памяти получают в настоящее время рекордные прибыли и доходы.