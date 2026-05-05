Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung сняла с производства чипы памяти LPDDR4 и LPDDR4X
Южнокорейский производитель может подготавливать производственные мощности под выпуск LPDDR5

Недавно появлялась информация о том, что до конца 2026 года компания Samsung собирается свернуть производство чипов памяти LPDDR4 и LPDDR4X. Теперь эти сведения были официально подтверждены. Это произошло на официальном сайте Samsung Semiconductor на относящихся к памяти LPDDR4 и LPDDR4X страницах. На них сказано, что производство продуктов прекращено.

Изображение: Gemini

Не исключено, что Samsung может модифицировать освободившиеся производственные линии, чтобы в дальнейшем запустить выпуск более современных и производительных чипов памяти вроде LPDDR5. Огромный и постоянно растущий спрос со стороны рынка искусственного интеллекта мотивирует производителя как можно скорее переходить на более современные стандарты памяти большего объёма и скорости. За счёт этого Samsung и другие компании на рынке памяти получают в настоящее время рекордные прибыли и доходы.

#samsung #оперативная память #память #lpddr5 #lpddr4x #lpddr4
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter