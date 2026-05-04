Блогер
Археологи нашли деревянную платформу возрастом 5000 лет под искусственным островом в Шотландии
При помощи мелководной фотограмметрии учёные установили, что древняя инженерия оказалась более продвинутой, чем считалось прежде

Специалисты из университетов Саутгемптона и Рединга посредством мелководной фотограмметрии узнали о том, что искусственные острова на острове Льюис в Шотландии являются старше Стоунхенджа. Кранног (так в Шотландии и Ирландии называют искусственные острова) Лох-Боргастейл, который прежде считали простым каменным курганом, оказался построенным на сложной и массивной деревянной платформе.

Изображение: университет Саутгемптона

Специалисты нашли круглую деревянную платформу размером 23 м, которая представляет собой первоначальное основание краннога. Её заложили между 3500 и 3300 годами до н. э. Примерно через 2000 лет, в среднем бронзовом веке, был добавлен дополнительный слой хвороста и камня. Дальнейшая деятельность велась уже в железном веке.

Для анализа были созданы две небольшие водонепроницаемые камеры с возможностью вести съёмку при слабом освещении. Управление велось водолазом с точностью до сантиметра, и удалось создать трёхмерную цифровую модель структуры в высоком разрешении.

Изображение: F. Sturt/ Antiquity, CC-BY-SA 4.0

На дне озера нашли сотни остатков неолитической керамики. Также найдена затопленная каменная дамба, которая в своё время соединяла остров с сушей.

Аналогичные находки сделали на всей территории Внешних Гебридских островов. Здесь выявлено около 170 кранногов, в некоторых из которых нашли крупные коллекции хорошо сохранившихся неолитических сосудов.

Изображение: университет Саутгемптона

Далее новая технология фотограмметрии на мелководье будет задействована для анализа других каменных островов и построивших их древних людей.

#археология #раскопки #шотландия #бронзовый век #железный век
Источник: ancient-origins.net
