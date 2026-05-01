Девятистрочное стихотворение восхваляет Бога как создателя мира

В Риме был найден редкий ранний экземпляр «Гимна Кэдмона», который считают старейшей из известных поэм на английском языке. Текст датируется началом IX века и помогает больше узнать о том, как сохранялась и передавалась по средневековой Европе ранняя английская литература.

Рукопись сумели идентифицировать историки из Тринити-колледжа в Дублине, и в настоящее время она хранится в Национальной центральной библиотеке Рима. Древнеанглийская поэма встроена в экземпляр «Церковной истории английского народа» Преподобного Беды.

Изображение: Тринити-колледж в Дублине

«Гимн Кэдмона» был сочинён более 1300 лет назад. Автором является неграмотный пастух из аббатства Уитби в Северном Йоркшире.

В более ранних рукописях древнеанглийская поэма сохранилась только на полях или в приложенных разделах. Здесь же она вписана в основной латинский текст, став наиболее ранним из известных примеров такой интеграции. Оригинальная древнеанглийская поэма была вновь включена в латинский текст в течение 100 лет после завершения Бедой своей работы. Это показывает, насколько читатели того времени ценили английскую поэзию.

В рукописи представлена версия поэмы, известная как эорду-рецензия. В результате датировка этой текстовой традиции смещена на 300 лет назад. Также в рукописи представлены редкие лингвистические свидетельства ранней истории английского языка. Происхождение текста указывает на Северную Англию. Копировавший её в Италии переписчик мог не быть полностью знакомым с древнеанглийским языком.

Изображение: Рим, Центральная Национальная библиотека «Витторио Эмануэле II»

Рукопись была создана в аббатстве Нонантола на севере Италии в начале IX века. Во время Наполеоновских войн начала XIX века её переместили на сохранение, потом она была украдена и попала в частные коллекции. Затем её возвратили в Италию, и с 1972 года она хранится в Национальной центральной библиотеке Рима.